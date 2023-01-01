EvoWorld.io هي لعبة بقاء متعددة اللاعبين كانت تُعرف سابقًا باسم FlyOrDie.io. تبدأ كذبابة صغيرة وترتفع إلى المستوى الأعلى كلما تناولت المزيد من الطعام. مع تطورك، يصبح اللاعبون الآخرون جزءًا من نظامك الغذائي أيضًا. يأتي كل مستوى بقدرة خاصة جديدة والمزيد من الأشياء لتناولها. الاختيار بسيط، إما أن تطير أو تموت!

الموقع الإلكتروني: evoworld.io

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