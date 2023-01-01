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EvoWorld.io

EvoWorld.io

evoworld.io

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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EvoWorld.io هي لعبة بقاء متعددة اللاعبين كانت تُعرف سابقًا باسم FlyOrDie.io. تبدأ كذبابة صغيرة وترتفع إلى المستوى الأعلى كلما تناولت المزيد من الطعام. مع تطورك، يصبح اللاعبون الآخرون جزءًا من نظامك الغذائي أيضًا. يأتي كل مستوى بقدرة خاصة جديدة والمزيد من الأشياء لتناولها. الاختيار بسيط، إما أن تطير أو تموت!

الموقع الإلكتروني: evoworld.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EvoWorld.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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