Mope.io هي لعبة متعددة اللاعبين. io حيث عليك أن تأكل وتتطور وتعيش. تمامًا مثل FlyOrDie، يمكنك البقاء على قيد الحياة عن طريق تناول الطعام والحيوانات الأخرى. كلما أكلت أكثر، كلما تطورت. يمكنك أن تتحول من كونك فأرًا متواضعًا إلى تنين قوي إذا لم يتم أكلك قبل ذلك!

الموقع الإلكتروني: mope.io

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