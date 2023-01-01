creatur.io

كان لدى Agar.io وslither.io طفل متحور. هذه اللعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت هي لعبة لطيفة مع الكثير من المنافسة! ارتقِ بالمستوى بعد أن تبدأ: اختر لقبك المخصص وابدأ كـDogi. معركة الآخرين وتناول الطعام بقدر ما تستطيع لأطول فترة ممكنة. احذر - سيحاول اللاعبون الآخرون عضك من الخلف! يتطلب تناول ألعاب مثل هذه أن تأكل الفاكهة لتنمو ذيلك (وهذا يحميك من التعرض للعض وفقدان أكثر من 50% من كتلتك). اندفع وأكل اللاعبين الآخرين لتنمو إلى أقصى إمكاناتك. ارفع مستوى مخلوقك وقم بتطويره من خلال 6 تطورات وأكثر من 20 مهارة ترقية للاختيار من بينها! الاندفاع، والانزلاق، والاندفاع، والرفرف، وأكثر! قم بترقية وفتح 9 مخلوقات كما تذهب! هذه اللعبة الصعبة ولكن غير الرسمية ممتعة للمراهقين والبالغين من جميع الأعمار! لعبة تتطلب المهارة، هل لديك ما يلزم للوصول إلى لوحة المتصدرين؟ هذه اللعبة الإدمانية ستشجعك على الوصول إلى القمة! كن ملك التل بمفردك أو تحدي أصدقائك ليهزموك! تتطلب ألعاب الحيوانات مهارة - هل لديك ما يلزم؟

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