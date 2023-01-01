في لعبة Up Together، هدفك هو القفز إلى القمة! اختر الفاكهة أو الخضار المفضلة لديك، واختر اسمًا لطيفًا وانطلق في مغامرة الباركور. قم بالدوس على الكتل الزرقاء لزيادة السرعة والقفز لمسافة أبعد، لكن تجنب الكتل الحمراء! كلما حصلت على مستوى أعلى، كان موقعك أفضل على لوحة المتصدرين، لذا حاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. وأبق عينيك مفتوحتين، فقد تكون هناك بعض الأسرار مختبئة... هل لديك مهارة الباركور للوصول إلى قمة Up Together؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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