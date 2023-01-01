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Up Together

Up Together

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Up Together على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في لعبة Up Together، هدفك هو القفز إلى القمة! اختر الفاكهة أو الخضار المفضلة لديك، واختر اسمًا لطيفًا وانطلق في مغامرة الباركور. قم بالدوس على الكتل الزرقاء لزيادة السرعة والقفز لمسافة أبعد، لكن تجنب الكتل الحمراء! كلما حصلت على مستوى أعلى، كان موقعك أفضل على لوحة المتصدرين، لذا حاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة. وأبق عينيك مفتوحتين، فقد تكون هناك بعض الأسرار مختبئة... هل لديك مهارة الباركور للوصول إلى قمة Up Together؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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