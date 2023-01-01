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Kogama: Crazy Parkour

Kogama: Crazy Parkour

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kogama: Crazy Parkour على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

القفز والتسلق من خلال دورات عقبة صعبة للغاية! في Kogama: Crazy Parkour، يجب عليك تجنب كل الكتل السامة. يمكنك لمس أعلام نقاط التفتيش البيضاء لحفظ تقدمك. اقفز وانزلق بينما تكتشف الطريق إلى النصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kogama: Crazy Parkour. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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