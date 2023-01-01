القفز والتسلق من خلال دورات عقبة صعبة للغاية! في Kogama: Crazy Parkour، يجب عليك تجنب كل الكتل السامة. يمكنك لمس أعلام نقاط التفتيش البيضاء لحفظ تقدمك. اقفز وانزلق بينما تكتشف الطريق إلى النصر!

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