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Cactu-Sama

Cactu-Sama

poki.com

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Cactu-Sama هي لعبة منصة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Diemorth. في هذه اللعبة، يجب عليك مساعدة الصبار على عبور الصحراء والعثور على رفيقه. يجب عليك تفعيل وإلغاء تنشيط كتل العوائق في الوقت المناسب لتجاوز المستوى دون الغرق. تحرك فوق الكتل أو تحتها دون لمس الماء وإنشاء مخرج واضح! هناك 20 مستوى لتحدي مهاراتك في حل المشكلات في Cactu-Sama. ما مدى سرعة إنهاء جميع المستويات العشرين؟ كل لون كتلة يتوافق مع رقم: 1، 2، 3 أو 4. اضغط على الرقم المقابل لتنشيط الكتل وإلغاء تنشيطها. تأكد من عدم لمس الماء! حرك - مفاتيح الأسهم أو قم بتغيير الكتلة - 1 أو 2 أو 3 أو 4Cactu-Sama هي لعبة منصة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Diemorth، مطور ألعاب مقره في البرتغال. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cactu-Sama. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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