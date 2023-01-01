Cubinko هي لعبة ألغاز تم تطويرها بواسطة Neomaze. قم بسحب وتدوير كتل الحبر لتجميع السلاسل. بمجرد قيامك بتجميع ثلاثة أو أكثر من نفس نوع الكتل، ستتمكن من مسح القطع من اللوحة وكسب النقاط. استمتع بالتجربة المرضية المتمثلة في تركيب القطع بشكل مثالي في الفتحات المقابلة لها وشاهد الألوان تتفجر عندما تفوز باللعبة. خصص بعض الوقت والعب لعبة ألغاز الكتل النهائية Cubinko! اصنع سلاسل متتالية باستخدام نفس النوع من الكتل. تدوير الكتل - زر الفأرة الأيسر تحريك الكتل - النقر والسحب تم إنشاء Cubinko بواسطة Neomaze. العب لعبتهم الأخرى Line Up: Dots! مجانًا على بوكي!

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