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Cubinko

Cubinko

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cubinko على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Cubinko هي لعبة ألغاز تم تطويرها بواسطة Neomaze. قم بسحب وتدوير كتل الحبر لتجميع السلاسل. بمجرد قيامك بتجميع ثلاثة أو أكثر من نفس نوع الكتل، ستتمكن من مسح القطع من اللوحة وكسب النقاط. استمتع بالتجربة المرضية المتمثلة في تركيب القطع بشكل مثالي في الفتحات المقابلة لها وشاهد الألوان تتفجر عندما تفوز باللعبة. خصص بعض الوقت والعب لعبة ألغاز الكتل النهائية Cubinko! اصنع سلاسل متتالية باستخدام نفس النوع من الكتل. تدوير الكتل - زر الفأرة الأيسر تحريك الكتل - النقر والسحب تم إنشاء Cubinko بواسطة Neomaze. العب لعبتهم الأخرى Line Up: Dots! مجانًا على بوكي!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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