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Shape Fold

Shape Fold

poki.com

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Shape Fold هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Bikas. تقدم لعبة Shape Fold لمسة جديدة وفريدة من نوعها على نوع ألغاز الصور المقطوعة الكلاسيكية. هدفك هو سحب قطع اللغز الفردية للعثور على مكانها المثالي وتجميع الكائن الأساسي. على عكس ألعاب الألغاز الأخرى، كل قطعة في هذه اللعبة متصلة ببعضها البعض، ويمكن أن تتفاعل فعليًا مع القطع الأخرى. وهذا يجعل بعض الألغاز أسهل، ولكن بعضها أصعب. يمكنك استكشاف مستويات جمالية تتضمن أشياء من التاريخ والثقافة والطبيعة والحيوانات وغير ذلك الكثير. تُعد Shape Fold تجربة الطي الأكثر إثارة على الويب! استخدم مؤشر الماوس أو إصبعك لتحريك وتجميع الأشكال والقطع. تم إنشاء Shape Fold بواسطة Bikas. العبوا لعبتهم الأخرى مجانًا على Poki: Adventure Drivers وShape Fold Nature

الموقع الإلكتروني: poki.com

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