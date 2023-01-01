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Shape Fold Animals

Shape Fold Animals

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Shape Fold Animals هي لعبة ألغاز حيث ترتبط كل قطعة وتتفاعل جسديًا مع بعضها البعض. تدور عناصر التحكم ببساطة حول سحب الأشكال التي تحتاجها للكشف عن الكائن بالكامل. قم بتحريك قطع اللغز الفردية للعثور على مكانها المثالي باستخدام مؤشر الماوس أو إصبعك. أكمل اللغز للكشف عن صور الحيوانات اللطيفة والمهيبة والإعجاب بها. تُعد لعبة Shape Fold Animals بمثابة دوران فريد من نوعه لنوع ألغاز الصور المقطوعة الكلاسيكي الذي يصنع الكثير من الألغاز الغريبة والمثيرة للاهتمام. قد تكون هناك أيضًا حيوانات مشهورة يمكنك التعرف عليها من خلال الميمات الموجودة على الإنترنت. انطلق واستمتع بصور الطبيعة الهادئة بينما تمنح عقلك تمرينًا مريحًا! اسحب مؤشر الماوس أو إصبعك لتجميع قطع اللغز. تم إنشاء Shape Fold Animals بواسطة Bikas، وهو فريق مطور ألعاب مقره في ليتوانيا. العب ألعاب التفكير الأخرى على Poki: Shape Fold وShape Fold Nature وAdventure Drivers. يمكن لعب Shape Fold Animals مجانًا على Poki. يمكن لعب Shape Fold Animals على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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