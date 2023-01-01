UnpuzzleX هي لعبة تفكير أنشأتها شركة Kek Games. هدفك هو إزالة جميع قطع الصور المقطوعة الموجودة في اللغز حتى تصبح اللوحة القماشية فارغة. انقر واسحب قطعة لسحبها بعيدًا وإزالتها من اللغز. لا يمكنك سحب قطعة إلا إذا لم يكن هناك أي قطعة أخرى تعيق الطريق. هناك 17 قطعة ألغاز فريدة، وأكثر من 35 مستوى، ووضعين للعبة (كلاسيكي وسريع)، وطرق لا حصر لها لحل هذه الألغاز المريحة. قطعة قطعة، تساعدك UnpuzzleX على العثور على السلام الداخلي! انقر واسحب قطعة لسحبها بعيدًا وإزالتها من اللغز. لا يمكنك سحب قطعة إلا إذا لم يكن هناك أي قطعة أخرى تعيق الطريق. قم بإزالة جميع القطع لحل اللغز. تم إنشاء UnpuzzleX بواسطة Kek Games. العب لعبة الألغاز الأخرى التي تزيل التوتر على Poki: Rhomb

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