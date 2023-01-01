UnpuzzleR هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Kek Games. هدفك هو إزالة جميع قطع الصور المقطوعة الموجودة في اللغز حتى تصبح اللوحة القماشية فارغة تمامًا. انقر واسحب قطعة لسحبها بعيدًا وإزالتها من اللغز. مع عدم وجود طريقة للتعثر، تعد هذه واحدة من أفضل ألعاب الاسترخاء التي يمكنك الانغماس فيها لبعض الوقت. يتم حفظ تقدمك بعد كل خطوة ناجحة، لذلك يمكنك فقط الاسترخاء والاستمتاع بهذه التجربة الهادئة دون القلق بشأن الحل. خذ قسطًا من الراحة وقتما تشاء ثم عد لاحقًا للمتابعة من نفس المكان. هناك دائمًا خطوة تالية، وإذا لم تتمكن من العثور عليها - استخدم تلميحًا، أو حتى تخطي المستوى. هل يمكنك حل جميع الألغاز المريحة في UnpuzzleR؟ أمسك قطعة واسحبها لسحبها بعيدًا وإزالتها من اللغز. لا يمكنك سحب قطعة إلا إذا لم يكن هناك أي قطعة أخرى تعيق الطريق. قم بإزالة كل قطعة لحل اللغز! تم إنشاء UnpuzzleR بواسطة Kek Games. العب ألعاب الألغاز الأخرى التي تزيل التوتر على Poki: UnpuzzleX وUnpuzzle وRhomb

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