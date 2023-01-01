Infinity Loop: Hex هي لعبة تفكير حيث يمكنك إنشاء أنماط متكررة من خلال تدوير جميع الأشكال والخطوط على شاشتك. يمكنك حل مجموعة واسعة من الألغاز الملونة والمريحة المصممة بدقة على لوحة سداسية. ما عليك سوى النقر باستخدام إصبعك أو النقر بالماوس لتدوير الشكل. افعل الشيء نفسه مع جميع الخطوط الأخرى لإنشاء أشكال مغلقة. لا يوجد مؤقت أو أي نوع آخر من الضغط. تتيح لك Infinity Loop: Hex تجميع القطع معًا وفقًا لسرعتك الخاصة. تتيح لك اللعبة أيضًا التقاط صورة سريعة للنتيجة النهائية بعد تجميع كل القطع. تسمح لك تجربة الألغاز النظيفة والبسيطة هذه ببناء حلقات بطريقة جديدة، وتساعدك أيضًا على تحسين مستويات التركيز والانتباه لديك. استخدم زر الماوس الأيسر أو إصبعك لتدوير كل قطعة على حدة لإنشاء أنماط متكررة. تم إنشاء حلقة Infinity Loop: Hex بواسطة InfinityGames، وهو فريق تطوير ألعاب مقره في البرتغال. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Spider Solitaire وEnergy وInfinity Loop وMerge Shapes وShapes وSudoblocks وSolitaire وWood Blocks 3D.

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