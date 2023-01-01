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Maze: Path of Light

Maze: Path of Light

poki.com

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Maze: Path of Light هي لعبة ألغاز تفكير حيث تمر عبر متاهة على شكل شعاع من الضوء. هدفك هو الوصول إلى نهاية كل متاهة للوصول إلى المستوى التالي. يمكنك التحرك عن طريق اختيار الاتجاه عند كل تقاطع طرق، وإرسال شعاع الضوء لمتابعة المسار. فكر في المسار الأفضل قبل الاختيار! هل أنت مستعد للاسترخاء مع لعبة المتاهة المرضية هذه؟ انتظر حتى يصل شعاع الضوء إلى مفترق طرق، ثم حدد المسار الذي تختاره من خلال النقر على نقاط الضوء. يمكنك أيضًا تحديد مسار باستخدام مفاتيح الأسهم أو WASDMaze: تم إنشاء مسار الضوء بواسطة InfinityGames.io. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Energy، Infinity Loop: Hex، Merge Shapes، Shapes، Solitaire، Spider Solitaire، Sudoblocks، Wood Blocks 3D

الموقع الإلكتروني: poki.com

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