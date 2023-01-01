Wood Blocks 3D هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Infinity Games. تبث هذه اللعبة حياة جديدة في تجربة Tetris الكلاسيكية من خلال تمكينك من وضع الكتل المحددة في أي مكان تريده على الشبكة. يتم تقديمك بثلاث قطع للعب في وقت واحد. قم بسحب هذه القطع وإسقاطها على الشبكة لملء جميع المربعات في عمود أو صف، حتى تتمكن من مسحها وكسب النقاط. استخدم شكا من القوة، وقم بإنشاء مجموعات، ووضع إستراتيجيات لتحركاتك من أجل تحقيق أقصى قدر من درجاتك العالية. تعد Wood Blocks 3D الطريقة المثالية لتنشيط عقلك أثناء الاسترخاء. اسحب هذه القطع وأسقطها على الشبكة لملء جميع المربعات في عمود أو صف، حتى تتمكن من مسحها وكسب النقاط. استخدم تعزيزًا إذا كنت ترغب في التخلص من قطعة أو تدويرها. تم إنشاء Wood Blocks 3D بواسطة Infinity Games. العب ألعاب التفكير الأخرى الخاصة بهم على Poki: Energy، وInfinity Loop، وShapes، وSudoblocks

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