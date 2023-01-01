Merge Shapes هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Infinity Games. استرخ أثناء تدريب عقلك عن طريق تحريك ودمج الأشكال المتطابقة. اسحب أو استخدم مفاتيح لوحة المفاتيح لتحريك الأشكال في أي من الاتجاهات الأربعة. إذا قمت بمطابقة الكتل التي لها نفس عدد النقاط والشكل واللون، فيمكنك دمجها حتى تصل إلى ما لا نهاية. عندما تقوم بمطابقة 3 قطع أو أكثر، سيتم تحميل Combo Breaker. عندما يتم تحميله بالكامل، يمكنك ترقية 2 من الكتل الخاصة بك. استخدم المطرقة لتدمير بعض الكتل، أو استخدم قوس قزح المزدوج للحصول على قطعة تتحد مع أي نقطة. إذا واجهتك مشكلة، يمكنك أيضًا استخدام وظيفة التبديل العشوائي للحصول على فرصة ثانية. انطلق وابدأ في الدمج حتى اللانهاية! قم بالتمرير أو استخدم مفاتيح لوحة المفاتيح لتمرير الأشكال إلى أي من الاتجاهات الأربعة. الدمج - WASD أو مفاتيح الأسهم تم إنشاء دمج الأشكال بواسطة Infinity Games. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Infinity Loop، Infinity Loop: Hex، Energy، Shapes، Solitaire، Spider Solitaire، Sudoblocks، Wood Blocks 3D

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