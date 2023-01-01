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Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

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Sugar Eyes هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة WeDoYouPlay. في لعبة الدمج هذه، هدفك هو الجمع بين الوحوش الصغيرة من نفس اللون -أو نفس عدد العيون- لإنشاء مخلوقات أكثر تقدمًا. ستحصل على وحش واحد أو مجموعة من الوحوش لوضعها على الشبكة، لذلك عليك التفكير بشكل استراتيجي وتدوير القطع لاستخدام المساحة المحددة بكفاءة. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات دمج لزيادة درجاتك. أبقِ أعينك المتعددة على الكرة وتغلب على أعلى الدرجات التي أحرزها أصدقاؤك! قم بتدوير القطع - انقر أو اضغط على وضع القطع - قم بالسحب والإسقاط، تم إنشاء Sugar Eyes بواسطة WeDoYouPlay. العب لعبة الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Words Emoji

الموقع الإلكتروني: poki.com

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