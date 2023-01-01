Monster Mash هي لعبة نقر خاملة حيث تقوم بدمج أطفال الوحوش في مستويات أقوى للحصول على قائمة الوحوش النهائية! سوف تربح الذهب وتفتح وحوشًا جديدة من خلال التقدم بشكل عضوي في اللعبة بالإضافة إلى إكمال المهام. افتح قفل الوحوش من أعلى المستويات وتفاخر أمام أصدقائك! (ولا تنس العودة كل يوم لجمع غنائمك غير المتصلة بالإنترنت.) دمج الوحوش - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Monster Mash بواسطة DrMop. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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