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Monster Mash

Monster Mash

poki.com

اللعب على الويب

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Monster Mash هي لعبة نقر خاملة حيث تقوم بدمج أطفال الوحوش في مستويات أقوى للحصول على قائمة الوحوش النهائية! سوف تربح الذهب وتفتح وحوشًا جديدة من خلال التقدم بشكل عضوي في اللعبة بالإضافة إلى إكمال المهام. افتح قفل الوحوش من أعلى المستويات وتفاخر أمام أصدقائك! (ولا تنس العودة كل يوم لجمع غنائمك غير المتصلة بالإنترنت.) دمج الوحوش - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Monster Mash بواسطة DrMop. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Monster Mash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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