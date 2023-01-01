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Doggo Clicker

Doggo Clicker

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Doggo Clicker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Doggo Clicker هي لعبة نقر خاملة حيث يجب عليك النقر على كلبك لجعله أكثر سعادة! هناك الكثير من الترقيات المختلفة التي يمكنك الحصول عليها لزيادة عدد النقرات التي تقوم بها - بدءًا من الفأرة الورقية الأساسية وحتى Dog God! يمكنك أيضًا الحصول على بعض الإكسسوارات الرائعة للكلب مثل تاج لرأسك أو حذاء لكفوفك! بمجرد وصولك إلى المستوى 100، يمكنك الحصول على الهيبة لكسب المزيد من العملات المعدنية لكل نقرة لتصبح أقوى! دعونا نراكم أنت وصديقك تتولىان المسؤولية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Doggo Clicker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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