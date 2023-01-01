Doggo Clicker هي لعبة نقر خاملة حيث يجب عليك النقر على كلبك لجعله أكثر سعادة! هناك الكثير من الترقيات المختلفة التي يمكنك الحصول عليها لزيادة عدد النقرات التي تقوم بها - بدءًا من الفأرة الورقية الأساسية وحتى Dog God! يمكنك أيضًا الحصول على بعض الإكسسوارات الرائعة للكلب مثل تاج لرأسك أو حذاء لكفوفك! بمجرد وصولك إلى المستوى 100، يمكنك الحصول على الهيبة لكسب المزيد من العملات المعدنية لكل نقرة لتصبح أقوى! دعونا نراكم أنت وصديقك تتولىان المسؤولية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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