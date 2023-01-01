Blobby Clicker
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الموقع الإلكتروني: poki.com
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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Blobby Clicker هي لعبة نقر خاملة يمكنك من خلالها رفع Blobby الخاص بك! قد يبدو بلوبي كشخصية ودودة، لكن النقر عليه سيجعله غاضبًا ببطء. كلما زاد جنون بلوبي وكلما نقرت عليه أكثر، زادت الأموال التي تجنيها. يمكنك استخدام هذه الأموال لشراء ترقيات لـ Blobby الخاص بك لجعل كل نقرة أكثر قيمة. كلما نقرت على Blobby أكثر، كلما فتحت المزيد من العناصر له. يمكنك الحصول على أنواع مختلفة من الفراء، والحصول على بعض القبعات الرائعة، والوصول إلى مواقع مختلفة ليعيش فيها Blobby. هل يمكنك تربية Blobby المطلق؟
الموقع الإلكتروني: poki.com
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