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Super Kill-BOI 9000

Super Kill-BOI 9000

poki.com

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Super Kill-BOI 9000 هي لعبة البقاء على قيد الحياة من نوع روجلايك حيث لديك روبوت لطيف يتغذى من قلوب الوحوش التي تقتلها ويصبح أقوى مع ترقيات رائعة. باعتبارك رجل العصا الذي يمسك بالعصا، فأنت بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنك الحصول عليها من رفيقك الآلي. اضرب جميع الوحوش باستخدام عصاك وقم بتزويد Kill-BOI 9000 بقلوبك، حتى يصبح أقوى. اختر من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والترقيات لدمجها. افتح الأسلحة والدروع والقبعات لتخصيص عتادك! هناك 3 خرائط ومجموعة كبيرة من الترقيات للاختيار من بينها: قذائف مدفعية، وقنابل يدوية، وثقوب سوداء، وطائرات بدون طيار، ومناشير طنانة، وحتى تحديثات تآزرية لزيادة تأثير قوة واحدة. يمكنك أيضًا لعبها مع صديقك باستخدام الوضع التعاوني للاعبين! لا تنس العودة إلى القائمة الرئيسية لسحب رافعة Kill-BOI مقابل 100 قلب، حتى تتمكن من إسقاط بعض الغنائم الملحمية لشخصيتك. تأكد من مشاركة Super Kill-BOI 9000 مع صديقك وحاول اللعب معًا! التحرك - WASD أو مفاتيح الأسهم تم إنشاء Super Kill-BOI 9000 بواسطة PlayWithFurcifer. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Super Kill-BOI 9000 مجانًا على Poki. يمكنك لعب Super Kill-BOI 9000 على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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