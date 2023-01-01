Combo Crusader

اذبح الوحوش مقابل آلاف النقاط في لعبة Combo Crusaders! تتحداك لعبة المطابقة هذه بالعثور على أطول صفوف من الوحوش. يمكنك ربط كائنات ذات عين واحدة، ومخلوقات بحرية سحرية، وأهوال صغيرة على لوحة الألغاز. لا تدع الفخار يقف في طريق النصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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