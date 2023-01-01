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Combo Crusader

Combo Crusader

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اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Combo Crusader على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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اذبح الوحوش مقابل آلاف النقاط في لعبة Combo Crusaders! تتحداك لعبة المطابقة هذه بالعثور على أطول صفوف من الوحوش. يمكنك ربط كائنات ذات عين واحدة، ومخلوقات بحرية سحرية، وأهوال صغيرة على لوحة الألغاز. لا تدع الفخار يقف في طريق النصر!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Combo Crusader. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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