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Onet Master

Onet Master

poki.com

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Onet Master هو تكملة للعبة الألغاز الشهيرة Onet Paradise. ابحث عن قطعتين متطابقتين وقم بتوصيلهما بثلاثة خطوط مستقيمة أو أقل! يؤدي ربط البلاط إلى فتح خيارات جديدة لمسح المستوى بشكل أكبر. حاول التغلب على جميع المستويات الجديدة. لقد علقت؟ يمكنك استخدام تلميح في أعلى الصفحة لتتمكن من الاستمرار مرة أخرى. هل ستصبح سيد Onet الحقيقي؟ ابحث عن قطعتين متطابقتين يمكن توصيلهما بثلاثة خطوط مستقيمة أو أقل من خلال النقر على مربعات "من". تم إنشاء Onet Master بواسطة PotatoJam. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Monster Duo وNumbers وBring me Cakes وOnet Paradise وSolitaire Klondike 2.0

الموقع الإلكتروني: poki.com

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