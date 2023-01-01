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MadZOOng

MadZOOng

poki.com

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MadZOOng هي لعبة ألغاز مطابقة أنشأها Adgard. في MadZOOng، عليك أن تقوم بالربط بين أيقونات الحيوانات نفسها ومحاولة التغلب على جميع المستويات. حدد مربعًا به رمز حيوان وانقر مرة أخرى لنقله إلى مربع آخر. إذا لمس اثنان من نفس الحيوانات بعضهما البعض، فستكسب نقاطًا وتدمر الصناديق المجاورة. للحصول على أقصى قدر من النقاط، حاول إنهاء المستوى قبل نفاد المؤقت الموجود على اليمين. تفضل والعب لعبة الألغاز المثيرة هذه! ابحث عن قطعتين متطابقتين يمكن توصيلهما دون عوائق. تم إنشاء MadZOOng بواسطة Adgard. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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