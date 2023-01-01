King of Mahjong هي لعبة ألغاز تنقل تجربة Mahjong الكلاسيكية إلى مستوى جديد تمامًا. هدفك هو ربط قطعتين متماثلتين باستخدام ثلاثة خطوط مستقيمة أو أقل. هذه المرة، ستستمتع بمغامرة Mahjong المطورة مع مجموعة واسعة من البلاط الجميل، بما في ذلك الفراشات والأحجار الكريمة والفواكه والحيوانات الرائعة! ولكن هذا ليس كل شيء - فهذه اللعبة تقدم أوضاعًا صعبة متعددة لاختبار مهاراتك في حل الألغاز. افتح وضع Marathon للعب الذي لا نهاية له، أو التنافس مع الآخرين في وضع PVP، أو استمتع بشيء جديد كل يوم في وضع التقويم! لتحقيق درجة عالية، حاول مطابقة المربعات المتباعدة لكسب المزيد من النجوم. استمتع بلعبة King of Mahjong!

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