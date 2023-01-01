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Online Mahjong

Online Mahjong

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Online Mahjong على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب لعبة ما جونغ جديدة كل يوم! مع هذه اللعبة، يتم تقديم لعبة جديدة لك من mahjong كل يوم من الشهر! تنافس ضد الآخرين الذين يلعبون نفس اللعبة تمامًا وتأكد من حصولك على المركز الأول في قائمة المتصدرين!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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