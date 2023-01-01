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Microsoft Mahjong

Microsoft Mahjong

zone.msn.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Mahjong على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب Mahjong Daily Challenges مع رسومات رائعة وأصوات مريحة. Microsoft Mahjong هي لعبة مطابقة البلاط الكلاسيكية التي تم تحديثها الآن بتحديات يومية وشكل ومظهر جديد وأكثر من 40 لغزًا!

الموقع الإلكتروني: zone.msn.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Mahjong. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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