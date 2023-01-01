العب Mahjong Daily Challenges مع رسومات رائعة وأصوات مريحة. Microsoft Mahjong هي لعبة مطابقة البلاط الكلاسيكية التي تم تحديثها الآن بتحديات يومية وشكل ومظهر جديد وأكثر من 40 لغزًا!

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