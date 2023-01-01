Mahjong Cards هي لعبة لوحية تم إنشاؤها بواسطة Indiesoft. تقدم بطاقة Mahjong تجربة فريدة من نوعها من خلال عرض مجموعة من البطاقات بدلاً من بلاطات Mahjong التقليدية. هدفك هو الجمع بين ورقتين من نفس أوراق اللعب ومحاولة إزالة مجموعة الأوراق الكاملة. انتبه إلى حقيقة أنه يمكنك فقط إزالة المربعات الحرة التي لا تغطيها مربعات أخرى، أو التي تحتوي على جانب واحد خالٍ على الأقل. إذا واجهتك مشكلة، يمكنك استخدام خيار التبديل العشوائي الموجود أسفل صفحة اللعبة. تابع وتحقق من بطاقات Mahjong: أصبحت بلاطات بطاقات سطح السفينة رائجة الآن! قم بمطابقة بطاقتي mahjong المتطابقتين عن طريق النقر عليهما أو النقر عليهما على التوالي. تم إنشاء بطاقات Mahjong بواسطة Indiesoft. لقد صنعوا القطة المنتفخة المذهلة. يمكنك لعبها مجانًا على Poki.

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