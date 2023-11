Mahjoctopus هي لعبة ألغاز تجمع بين الأجزاء الممتعة من لعبة mahjong وألعاب الورق الكلاسيكية مثل السوليتير. في تجربة الألغاز الرائعة هذه تحت عنوان تحت الماء، سوف تقوم بفرز البلاط بترتيب تصاعدي أو تنازلي. تحقق من الرقم الموجود على المربع الموجود أسفل شاشتك، واختر بطاقة جديدة من الكومة حتى تجد الرقم الذي يسبقها أو بعدها. سيؤدي النقر على البلاط الصحيح إلى نقله إلى أسفل لوحة اللعبة. احصل على المزيد من البطاقات من المجموعة إذا لم يكن لديك رقم يمكن إقرانه. إذا كنت عالقًا، فلا تتردد في استخدام قوة التراجع أو الحصول على البلاط. لا تنس النقر على المخلوقات البحرية الغامضة التي تظهر من حين لآخر للحصول على مفاجآتها! تحقق من الرقم الموجود على المربع الموجود أسفل الشاشة، واختر بطاقة جديدة من الكومة حتى تجد رقمًا الذي يذهب قبله أو بعده. يمكنك النقر على البلاط لنقله إلى مكانه المناسب. تم إنشاء Mahjoctopus بواسطة Adgard. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Pop It vs Spinner وFind The Candy وMadZOOng وMerge to Million. يمكنك لعب Mahjoctopus مجانًا على Poki. يمكن لعب Mahjoctopus على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

