WebCatalog
Numbers

Numbers

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Numbers على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Numbers هي لعبة ألغاز حيث يمكنك فرقع الكتل التي يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض. ستحصل على قائمة فارغة مليئة بالأرقام المختلفة، ومن واجبك أن تقوم بإقرانها وتفجيرها! للقيام بذلك، حدد رقمين متطابقين، أو رقمين مجموعهما يصل إلى 10. يمكنك القيام بذلك مع الكتل المتجاورة رأسيًا، والكتل المتجاورة أفقيًا، وإذا لم يكن هناك رقم آخر بينهما. يمكنك أيضًا فرقعة الأزواج في نهاية سطر واحد وفي بداية سطر آخر إذا كان المجموع 10 أو إذا كانت الأرقام متطابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إقران الرقم الأول والأخير في اللغز إذا اتبعوا القواعد. إذا كنت تحب ألعاب المطابقة أو سودوكو، فسوف تحب الأرقام! قم بإقران الكتل - اضغط على كتلة واحدة لتحديدها، ثم اضغط على كتلة أخرى لإقرانها. تم إنشاء الأرقام بواسطة Potato Jam. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Monster Duo، وOnet Master، وOnet Paradise، وBring me Cakes، وSolitaire Klondike 2.0يمكنك لعب Numbers مجانًا على Poki. ويمكن تشغيل الأرقام على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Numbers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Monster Duo

Monster Duo

poki.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Onet Master

Onet Master

poki.com

Merge to Million

Merge to Million

poki.com

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Solitaire Golf

Solitaire Golf

poki.com

Onet Fruit Classic

Onet Fruit Classic

poki.com

Anycolor by Numbers

Anycolor by Numbers

poki.com

Sudoku

Sudoku

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Onet Paradise

Onet Paradise

poki.com

MadZOOng

MadZOOng

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية