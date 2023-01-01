Numbers هي لعبة ألغاز حيث يمكنك فرقع الكتل التي يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض. ستحصل على قائمة فارغة مليئة بالأرقام المختلفة، ومن واجبك أن تقوم بإقرانها وتفجيرها! للقيام بذلك، حدد رقمين متطابقين، أو رقمين مجموعهما يصل إلى 10. يمكنك القيام بذلك مع الكتل المتجاورة رأسيًا، والكتل المتجاورة أفقيًا، وإذا لم يكن هناك رقم آخر بينهما. يمكنك أيضًا فرقعة الأزواج في نهاية سطر واحد وفي بداية سطر آخر إذا كان المجموع 10 أو إذا كانت الأرقام متطابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إقران الرقم الأول والأخير في اللغز إذا اتبعوا القواعد. إذا كنت تحب ألعاب المطابقة أو سودوكو، فسوف تحب الأرقام! قم بإقران الكتل - اضغط على كتلة واحدة لتحديدها، ثم اضغط على كتلة أخرى لإقرانها. تم إنشاء الأرقام بواسطة Potato Jam. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Monster Duo، وOnet Master، وOnet Paradise، وBring me Cakes، وSolitaire Klondike 2.0يمكنك لعب Numbers مجانًا على Poki. ويمكن تشغيل الأرقام على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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