Monster Duo هي لعبة ألغاز حيث تقوم بالربط بين قطعتين متماثلتين بثلاثة خطوط مستقيمة أو أقل. على غرار ألعاب Onet من حيث المفهوم، تتمتع تجربة mahjong هذه بواجهة رسومية رائعة وتأثيرات رائعة مثل البريق والوحوش اللطيفة، والأهم من ذلك، متعة لا نهاية لها! استكشف الغابة الغامضة وأحييها بينما تقوم بمسح مراحلها. تتكون هذه المراحل من صعوبات ومفاجآت مختلفة مثل الوحوش الصغيرة التي هي في الواقع أرواح سحرية للأشجار المقدسة! افتح جميع التوابع لإحياء الغابة الغامضة! كل ما عليك فعله في المستوى هو العثور على قطعتين متطابقتين، والربط بينهما إذا لم يكن هناك شيء بينهما. شطف وكرر حتى لا يكون هناك المزيد من الكتل في اللعبة. انطلق واحفظ هذه الغابة الغامضة! قم بإقران الكتل - اضغط على كتلة واحدة لتحديدها، ثم اضغط على كتلة أخرى لإقرانها. تم إنشاء Monster Duo بواسطة PotatoJam. العب ألعاب المهارات الأخرى الخاصة بهم على Poki: Numbers وBring me Cakes وOnet Master وOnet Paradise وSolitaire Klondike 2.0يمكنك لعب Monster Duo مجانًا على Poki. يمكن لعب Monster Duo على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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