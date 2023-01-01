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Merge Battle

Merge Battle

poki.com

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Merge Battle هي لعبة دمج خاملة تم إنشاؤها بواسطة NoPowerup. اجمع بين الأسلحة الموجودة في ترسانتك، واهزم الوحوش والزعماء، وأنقذ العالم! ادمج الأسلحة المتطابقة للحصول على أسلحة أحدث وأكثر قوة. يمكنك النقر على الشاشة بشكل متكرر للحصول على أسلحة جديدة بشكل أسرع. هناك 36 نوعًا من الأسلحة، وأعداء مختلفين، ومعززات قوية، وصناديق كنوز، والمزيد من المفاجآت في انتظارك. انطلق وأنقذ العالم من غزو الوحوش عن طريق رفع إصبعك فقط! اضغط على الشاشة بشكل متكرر للحصول على أسلحة جديدة. اسحب سلاحًا وأسقطه على سلاح مماثل لإنشاء سلاح أكثر قوة. تم إنشاء Merge Battle بواسطة NoPowerup. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Idle Digging Tycoon، وHorse Shoeing، وShootZ، وTraffic Rush!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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