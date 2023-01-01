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Amazing Solitaire

Amazing Solitaire

poki.com

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Amazing Solitaire هي لعبة تفكير حيث تقوم بتكديس كل البطاقات المعطاة في المجموعة بترتيب تصاعدي أو تنازلي. قم بتدريب عقلك من خلال لعب لعبة السوليتير التي تتطلب مهارة واستراتيجية وصبرًا للفوز. بالإضافة إلى تجربة السوليتير، يمكنك الاستمتاع بميزات مثل إعادة توزيع البطاقات، وحساب تحركاتك، والتحقق من إحصاءاتك الإجمالية لمعرفة عادات اللعب والإنجازات الخاصة بك. هناك ثلاثة إعدادات للصعوبة، وكذلك ثلاثة أوضاع للعب حتى تتمكن من العثور على الوتيرة المثالية بالنسبة لك: بدلة واحدة، بدلتان، وأربع بدلات. لا تنس الاستفادة من التلميحات وعمليات التراجع/الإعادة! لا تنس مشاركة Amazing Solitaire مع أصدقائك! استخدم إصبعك أو زر الماوس الأيسر لتحديد البلاط. يمكنك إما استخدام مفاتيحك الرقمية أو اللوحة الموجودة في اللعبة لملء رقم. يجب عليك معرفة الأرقام المناسبة لكل مساحة. يجب أن يحتوي كل صف وعمود وقسم على واحد من كل رقم. إذا واجهتك مشكلة، استخدم تلميحًا! تم إنشاء لعبة Solitaire المذهلة بواسطة Amazing Hedgehog. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Amazing Sudoku، وAmazing Spider Solitaire، وAmazing Word Fresh، وAmazing Bubble Connect، وAmazing Dominoes. يمكنك لعب Amazing Solitaire مجانًا على Poki. يمكنك لعب Amazing Solitaire على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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