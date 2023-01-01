Tingly Solitaire

العب لعبة كلوندايك سوليتير! يمكنك تكديس البطاقات بترتيب تنازلي وبالتناوب. الهدف هو بناء كل بدلة في الزاوية العلوية اليمنى. سوف تكسب نقاط لكل خطوة صحيحة. الموقت يدق بعيدا!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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