Poki Klondike Solitaire

قم بتجميع البطاقات من الآس إلى الملك في لعبة بوكي كلوندايك سوليتير! تتيح لك لعبة الورق هذه التنافس على أربعة مستويات صعوبة. تعتمد درجاتك على مدى سرعة قيامك بكل خطوة. لا تذهب من خلال سطح السفينة عدة مرات!

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