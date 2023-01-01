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Poki Klondike Solitaire

Poki Klondike Solitaire

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Poki Klondike Solitaire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتجميع البطاقات من الآس إلى الملك في لعبة بوكي كلوندايك سوليتير! تتيح لك لعبة الورق هذه التنافس على أربعة مستويات صعوبة. تعتمد درجاتك على مدى سرعة قيامك بكل خطوة. لا تذهب من خلال سطح السفينة عدة مرات!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Poki Klondike Solitaire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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