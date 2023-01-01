قم بإزالة أزواج من البطاقات لمسح المجموعة بأكملها! في لعبة Poki Pyramid Solitaire، يجب أن يساوي كل زوج من البطاقات قيمة 13. ويمكنك الحصول على ملوك فرديين في أي وقت. بعد الانتهاء من كومة السحب بأكملها، ستنتهي الجولة!

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