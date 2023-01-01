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Tingly Pyramid Solitaire

Tingly Pyramid Solitaire

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tingly Pyramid Solitaire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتكوين مجموعات مكونة من بطاقتين لمسح الهرم! في لعبة السوليتير هذه، يجب عليك إنشاء أزواج من البطاقات يصل مجموعها إلى 13. يمكنك اللعب بمجموعتين أو 3 أو 4 كومات. ارسالا ساحقا منخفضة، والملوك يستحقون 13 نقطة في Tingly Pyramid Solitaire!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tingly Pyramid Solitaire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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