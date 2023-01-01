قم بتكوين مجموعات مكونة من بطاقتين لمسح الهرم! في لعبة السوليتير هذه، يجب عليك إنشاء أزواج من البطاقات يصل مجموعها إلى 13. يمكنك اللعب بمجموعتين أو 3 أو 4 كومات. ارسالا ساحقا منخفضة، والملوك يستحقون 13 نقطة في Tingly Pyramid Solitaire!

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