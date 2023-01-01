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Amazing Sudoku

Amazing Sudoku

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Amazing Sudoku هي لعبة تفكير حيث تقوم بترتيب كتل سودوكو مرقمة في صفوف وأعمدة مختلفة. تدريب عقلك من خلال لعب سودوكو الذي يتطلب المهارة والاستراتيجية والصبر للفوز. افحص الشبكة 9x9 حيث توجد بالفعل بعض الأرقام. يجب عليك تخمين وتعبئة المربعات المتبقية بأي رقم من 1 إلى 9. يكتمل اللغز عندما يحتوي كل صف وكل عمود وكل مربع 3x3 داخل اللغز على الأرقام من 1 إلى 9، مع ظهور كل رقم مرة واحدة فقط. لا تنس الاستفادة من التلميحات وعمليات التراجع/الإعادة! لا تنس مشاركة Amazing Sudoku مع أصدقائك! استخدم إصبعك أو زر الماوس الأيسر لتحديد المربع. يمكنك إما استخدام مفاتيحك الرقمية أو اللوحة الموجودة في اللعبة لملء رقم. يجب عليك معرفة الأرقام المناسبة لكل مساحة. يجب أن يحتوي كل صف وعمود وقسم على واحد من كل رقم. إذا واجهتك مشكلة، استخدم تلميحًا! تم إنشاء لعبة Sudoku المذهلة بواسطة Amazing Hedgehog. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Amazing Spider Solitaire وAmazing Word Fresh وAmazing Bubble Connect وAmazing Dominoes. يمكنك لعب Amazing Sudoku مجانًا على Poki. يمكنك لعب Amazing Sudoku على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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