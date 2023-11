Pop It vs Spinner هي لعبة ألغاز مريحة تم إنشاؤها بواسطة Adgard. في هذه اللعبة، هدفك هو إزالة جميع النوافذ المنبثقة عن طريق مطابقة قطعتين على الأقل من نفس المربعات في وقت واحد. حاول حساب تحركاتك مبكرًا لإنشاء مجموعات متسلسلة للحصول على المزيد من النقاط. استخدم وضع الدوار عندما لا يتبقى أي تطابقات لإنشاء تطابقات جديدة، وتنظيف المستوى بأكمله! انتبه إلى نافذة اللعبة بأكملها للعثور على المزيد من البوب! تأكد من مشاركة اللعبة مع أصدقائك ونشر الكلمة! هل يمكنك فرقعتها جميعًا؟ اضغط أو انقر على النوافذ المنبثقة التي تحتوي على نوافذ منبثقة ملونة متطابقة تلامسها. Pop - اضغط أو انقر بالماوس الأيسر. تم إنشاء Pop It vs Spinner بواسطة Adgard. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Find The Candy وMadZOOng وMerge to Million

