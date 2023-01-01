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Candy Crush Saga

Candy Crush Saga

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ابدأ بلعب Candy Crush Saga اليوم - لعبة ألغاز أسطورية يحبها ملايين اللاعبين حول العالم. مع أكثر من تريليون مستوى تم لعبها، تعد لعبة ألغاز المطابقة الثلاثية هذه واحدة من أكثر ألعاب الهاتف المحمول شعبية على الإطلاق! قم بتبديل الحلوى ومطابقتها في مغامرة الألغاز اللذيذة هذه للتقدم إلى المستوى التالي للحصول على شعور الفوز الجميل! قم بحل الألغاز من خلال التفكير السريع والحركات الذكية، وستتم مكافأتك بشلالات لذيذة بألوان قوس قزح ومجموعات حلوى لذيذة! خطط لتحركاتك من خلال مطابقة 3 قطع حلوى أو أكثر على التوالي، باستخدام التعزيزات بحكمة للتغلب على تلك الألغاز اللزجة الإضافية! قم بتفجير الشوكولاتة وجمع الحلوى الحلوة عبر آلاف المستويات، مما يضمن لك الرغبة في المزيد!

الموقع الإلكتروني: king.com

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