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Candy Crush Soda Saga

Candy Crush Soda Saga

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من صانعي لعبة Candy Crush Saga الأسطورية، تأتي Candy Crush Soda Saga! حلوى فريدة من نوعها، ومجموعات مطابقة أكثر روعة وأوضاع لعب صعبة مليئة بالصودا الأرجوانية والمرح! سوف تروي مغامرة الألغاز الشهية هذه عطشك من أجل المتعة على الفور. انضم إلى Kimmy في رحلتها المثيرة للعثور على Tiffi، من خلال التبديل والمطابقة في طريقك من خلال أبعاد جديدة من اللعب السحري. شارك في لعبة Sodalicious Saga بمفردك أو العب مع الأصدقاء لمعرفة من يمكنه الحصول على أعلى الدرجات! تقدم لك تحديثات الموسم الشهرية مهام فريدة وأسلوب لعب مثير لتستكشفه! أكمل المهام للتقدم خلال تذكرة الموسم بينما تربح المكافآت والتعزيزات لمساعدتك في الملحمة الخاصة بك. أظهر جانبك التنافسي في سباق الحلقة! تنافس ضد لاعبين آخرين لمعرفة من يمكنه إكمال المستويات بشكل أسرع والتقدم بشكل أسرع. أو اعمل كفريق في وضع اللعب 4 في صف حيث يعمل اللاعبون معًا للحصول على مكافآت Sodalicious!

الموقع الإلكتروني: king.com

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