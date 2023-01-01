من صانعي Candy Crush Saga وFarm Heroes Saga، يقدم King Pet Rescue Saga! قم بمطابقة كتلتين أو أكثر من نفس اللون لمسح المستوى وإنقاذ الحيوانات الأليفة! إنها وظيفتك إنشاء مباريات وتحرير الحيوانات الأليفة، ولكن تذكر - التحركات محدودة لذا خطط لها بعناية. سيتم اختبار مهاراتك في اللغز بساعات من متعة مطابقة المكعب! تحدى نفسك في هذه الملحمة المحيرة بمفردك، أو العب مع أصدقائك لترى من يمكنه الحصول على أفضل نتيجة!

الموقع الإلكتروني: king.com

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