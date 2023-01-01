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Farm Heroes Saga

Farm Heroes Saga

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Farm Heroes Saga، من صانعي Candy Crush Soda Saga وBubble Witch 2 Saga! يحاول Rancid the Racoon إفساد الأراضي الزراعية الثمينة، وسرقة أكبر عدد ممكن من المحاصيل على طول الطريق. هل ستنضم إلى أبطال المزرعة وتساعد في جمع المحاصيل وإنقاذ الموقف؟ العب من خلال مئات المستويات من التبديل والمطابقة بين متعة الزراعة لمعرفة ذلك! شارك في هذه الملحمة الرائعة بمفردك أو العب مع الأصدقاء لمعرفة من يمكنه الحصول على أعلى الدرجات!

الموقع الإلكتروني: king.com

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