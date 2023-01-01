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Blossom Blast Saga

Blossom Blast Saga

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من صانعي Candy Crush Saga وFarm Heroes Saga، تأتي Blossom Blast Saga، وهي لعبة رابط مجانية التنزيل! قم بالمطابقة والربط بين طريقك عبر العديد من الحدائق المليئة بالأزهار لتتحول البراعم الملونة إلى أزهار جميلة قبل نفاد حركاتك! قم بربط 3 زهور أو أكثر من نفس النوع لجعلها تنمو وشاهدها وأنت تبدأ سلسلة من التفاعلات المثيرة للزهور المتفتحة! قم بتفجير مجموعة كبيرة من ألعاب الألغاز المطابقة ولكن احترس من الأعشاب الضارة!

الموقع الإلكتروني: king.com

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