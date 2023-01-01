قم بتفجير كل الطوب الملون في Sparkanoid! تتحداك لعبة Arkanoid التي تجري بين المجرات في التخلص من كل قطعة في أسرع وقت ممكن. حرك مجدافك للخلف وللأمام لترتد الكرة وتلتقط شكا من القوة. إبطاء الوقت لجعل الأمور أسهل!

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