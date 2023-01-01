Doodle Jump

سافر مع الشخصية الكرتونية إلى أعلى مستوى ممكن! ستختبر لعبة القفز لأعلى سرعة رد فعلك ومهارات القفز. سيتم تحديك للقفز من منصة إلى أخرى أثناء جمع شكا من السلطة. استخدم jetpack للانطلاق للأعلى بسرعة الضوء!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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