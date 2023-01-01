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Dunk Perfect

Dunk Perfect

poki.com

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Dunk Perfect هي لعبة رياضية ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة Ranida Games. في لعبة كرة السلة الحرة هذه، تهدف شخصيتك إلى القفز إلى أعلى مستوى ممكن لتسجيل ثلاث نقاط وأيضًا بعض النقاط للأسلوب! اعرض حركات رائعة، واختبر مستويات التحدي، واطلق العنان لقوى مذهلة لتخصيص شخصيتك. هل يمكنك الحصول على درجة مثالية في جميع المستويات؟ القفز - اسحب زر الماوس الأيسر ثم حرر التدوير - اضغط باستمرار على مفاتيح الأسهم لليسار أو لليمين. تم إنشاء Dunk Perfect بواسطة Ranida Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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