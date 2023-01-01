Descent هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة Sakkat Studio. أنت متسلق الجبال الذي يحتاج إلى النزول. اضغط مع الاستمرار على إصبعك أو زر الماوس الأيسر للقفز بعيدًا عن الحائط. بمجرد أن تكون خارج الحائط، لا يمكنك التحكم في الشخصية بعد الآن حتى يلمس الحائط مرة أخرى. لذا، قم بقياس قفزاتك بعناية لجمع أكبر عدد ممكن من العملات المعدنية وتجنب العقبات القاتلة. انطلق وشارك النسب مع أصدقائك وقارن النتائج العالية! اضغط باستمرار على إصبعك أو زر الماوس الأيسر للقفز بعيدًا عن الحائط. قم بقياس قفزاتك بعناية لجمع العملات المعدنية وتجنب العوائق. تم إنشاء لعبة Descent بواسطة Sakkat Studio. العب ألعاب الآركيد/المهارات الأخرى على Poki: James Gun وGround Digger وCrush It! وSweet Run وThrow It Higher!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Descent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.