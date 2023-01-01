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It's Story Time!

It's Story Time!

poki.com

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إنه وقت القصة هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة استوديو Sakkat. هل تريد أن تضع قدراتك العقلية على المحك؟ يتميز It's Story Time بالعديد من الألعاب المصغرة المليئة بالألغاز الصعبة التي يمكنك حلها من خلال التفكير خارج الصندوق. يمكنك العثور على الكائنات المخفية، وسحب وإسقاط كائنات متعددة لمزجها، وإزالة أجزاء من الكائنات، وفتح الخزانات والأدراج، وغير ذلك الكثير. ستقدم لك اللعبة قائمة بالمهام التي تحتاج إلى إكمالها من خلال التعامل مع الكائنات التي تراها في اللعبة. لا تتردد في استخدام زر التلميح إذا كنت عالقا. ستعزز هذه اللعبة تركيزك وانتباهك بينما تقدم الترفيه المناسب لجميع أفراد العائلة! انقر أو اضغط على كائن لتحديده/أخذه. إذا كان الكائن متحركًا، فاضغط باستمرار واسحب الماوس أو إصبعك. إنه وقت القصة تم إنشاؤه بواسطة Sakkat Studio. لديهم العديد من ألعاب التفكير والإدارة الأخرى على Poki: Sweet Run، James Gun، Crush It!، Ground Digger، Throw It Higher! والنسب

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ It's Story Time!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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