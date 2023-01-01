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MiniMissions

MiniMissions

poki.com

اللعب على الويب

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MiniMissions عبارة عن مجموعة من 80 لعبة مهارات صعبة. في كل مرة تكمل فيها لعبة، تظهر لعبة جديدة. تعتمد جميع الألعاب على التوقيت المثالي. انقر في الوقت المناسب للتقدم، ولكن ارتكب خطأ واحدا، وتنتهي اللعبة. تعتمد بعض المهام على الوقت، لذا تأكد من التصرف بسرعة. هل أنت قادر على إكمال جميع المهام الصغيرة؟ تشغيل - تم إنشاء MiniMissions بالنقر بالماوس بواسطة Shared Dreams Studio، المشهور بلعبة 12 MiniBattles الشهيرة، والتي يمكن لعبها أيضًا على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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