12 MiniBattles هي لعبة معارك جماعية متعددة اللاعبين حيث تواجه أصدقائك في مباريات محلية. هل أنت مستعد لخوض هذه المعركة؟ احصل على صديق وشاهد من سيتفوق في هذه اللعبة الممتعة متعددة اللاعبين والتي تضم 12 لعبة فردية مصغرة لتتمكن من التغلب عليها. ستخوض معركة عشوائية لمعرفة من يمكنه البقاء على أهبة الاستعداد ويصبح البطل النهائي في جميع المعارك الـ 12 MiniBattles! تم إنشاء 12 MiniBattles بواسطة Shared Dreams Studio. العب لعبتهم الأخرى على Poki: MiniBattles

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